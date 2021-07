'La festa dell'Italia sul bus era vietata, siamo amareggiati': il Prefetto spalle al muro (Di mercoledì 14 luglio 2021) A dirlo è il Prefetto di Roma Matteo Piantedosi, che racconta come il pullman scoperto che lunedì ha accompagnato la nazionale Italiana dal Quirinale fino all'albergo fosse di fatto ... Leggi su today (Di mercoledì 14 luglio 2021) A dirlo è ildi Roma Matteo Piantedosi, che racconta come il pullman scoperto che lunedì ha accompagnato la nazionalena dal Quirinale fino all'albergo fosse di fatto ...

teatrolafenice : ?? È qui che prova con tutti i Professori dell'Orchestra Giovanile Luigi Cherubini ed è straordinario poterlo ritrov… - Corriere : Il prefetto di Roma: «La festa dell’Italia sul bus? Era vietata ma la Figc non ha rispe... - DSantanche : Alla Festa dell’Unita’ di Fiesole solo #contanti…ma non erano quelli del #cashback?? - Dario_VdA : RT @pengueraffaele: Il Prefetto: “La festa dell’Italia sul bus? Era vietata La Figc non ha rispettato i patti” - pengueraffaele : Il Prefetto: “La festa dell’Italia sul bus? Era vietata La Figc non ha rispettato i patti” -