“La festa dell’Italia sul bus era vietata, siamo amareggiati”: il prefetto Piantedosi contro la FIGC (Di mercoledì 14 luglio 2021) Dopo i retroscena di ieri arrivano le dichiarazioni del prefetto di Roma Matteo Piantedosi, che conferma che la sfilata degli Azzurri con il bus scoperto non era stata autorizzata in un’intervista al Corriere della Sera. Ieri si era parlato di Chiellini e Bonucci che avrebbero premuto, contro le indicazioni della sicurezza, per poter sfilare nel percorso che li ha portati dal Quirinale a Palazzo Chigi, con un pullman scoperto. Le immagini del maxi assembramento che si è creato le abbiamo viste tutti. Era stato Dagospia il primo a riportare il retroscena: Il braccio di ferro è stato così intenso che a un certo punto Chiellini ha perso le ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 14 luglio 2021) Dopo i retroscena di ieri arrivano le dichiarazioni deldi Roma Matteo, che conferma che la sfilata degli Azzurri con il bus scoperto non era stata autorizzata in un’intervista al Corriere della Sera. Ieri si era parlato di Chiellini e Bonucci che avrebbero premuto,le indicazioni della sicurezza, per poter sfilare nel percorso che li ha portati dal Quirinale a Palazzo Chigi, con un pullman scoperto. Le immagini del maxi assembramento che si è creato le abbiamo viste tutti. Era stato Dagospia il primo a riportare il retroscena: Il braccio di ferro è stato così intenso che a un certo punto Chiellini ha perso le ...

