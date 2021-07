La festa della Nazionale sul bus era vietata, dice il prefetto di Roma (Di mercoledì 14 luglio 2021) «Avevamo negato il permesso a festeggiare la vittoria dell’Italia agli Europei sull’autobus scoperto, ma i patti non sono stati rispettati». Il prefetto di Roma Matteo Piantedosi lo racconta in un’intervista al Corriere, preoccupato per quanto accaduto lunedì scorso e «per le possibili conseguenze che potrebbero verificarsi nelle prossime settimane, nonostante il grandissimo lavoro svolto». Il prefetto racconta che il venerdì precedente la finale di Wembley «abbiamo convocato un comitato per l’ordine e la sicurezza. Io avevo concordato la linea con la ministra dell’Interno Luciana Lamorgese e con il capo della polizia ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 14 luglio 2021) «Avevamo negato il permesso a festeggiare la vittoria dell’Italia agli Europei sull’autobus scoperto, ma i patti non sono stati rispettati». IldiMatteo Piantedosi lo racconta in un’intervista al Corriere, preoccupato per quanto accaduto lunedì scorso e «per le possibili conseguenze che potrebbero verificarsi nelle prossime settimane, nonostante il grandissimo lavoro svolto». Ilracconta che il venerdì precedente la finale di Wembley «abbiamo convocato un comitato per l’ordine e la sicurezza. Io avevo concordato la linea con la ministra dell’Interno Luciana Lamorgese e con il capopolizia ...

