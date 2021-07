La famiglia Astori ringrazia gli azzurri per la dedica speciale

(Di mercoledì 14 luglio 2021) “Penso che Davide abbia corso al fianco di Giorgio e dei ragazzi durante ogni passo di questo Europeo” inizia con queste parole ilmento di Bruno, il fratello di Davide alla nazionale. Giorgio Chiellini, al rientro in Italia insieme ai fantasticiche ci hanno regalato l’europeo, riportando la coppa a Roma, aveva fatto una bellissimaa Davide. E ladel calciatore ha affidato a Bruno, il fratello di Davide, il grazie a chi ha speso bellissime parole in suo onore. “La lorova oltre ogni circostanza e le lacrime di Giorgio sono quelle di un gruppo ...

Il fratello di Davide, Bruno, ha voluto scrivere una lettera per ringraziare i calciatori dell'Italia per la dedica ... nell'interesse di quel gruppo che spesso si sostituisce alla loro. ...... conclude il post Bruno che rende così il suo personale omaggio al fratello Davide, il cui ricordo viene alimentato e protetto dalla. E che si affianca all'amore dei tifosi per l'ex ...“Penso che Davide abbia corso al fianco di Giorgio e dei ragazzi durante ogni passo di questo Europeo” inizia con queste parole il ringraziamento di Bruno Astori, il fratello di Davide alla nazionale.Ti potrebbe interessare>>> Francesca Fioretti e il calciatore Davide Astori: la storia del loro amore. Bruno Astori e la risposta della famiglia. La risposta della famiglia di Davide Astori è giunta i ...