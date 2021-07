La denuncia di Maguire | “A Wembley i tifosi senza biglietto hanno rotto le costole a mio padre”

(Di mercoledì 14 luglio 2021) Anche ildi Harryè finito coinvolto nei disordini scatenati adai, riportando la frattura di alcunee un grande spavento. Il difensore della nazionale ingleseha descritto al Sun (ripreso dal Guardian) quello che è successo come “una cosa spaventosa”, e ha aggiunto che d’ora in avanti la sua famiglia ci penserà due volte prima di andare allo stadio. “Mioera nella calca. Non ho parlato molto con lui, ma sono contento che i miei figli non siano andati alla partita. È stato ...

