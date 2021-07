(Di mercoledì 14 luglio 2021) Latà di introdurre un trattamento sanitarioo, come la vaccinazione, sia in modo generalizzato per tutti che ‘per onere’ alla Macron, cioè puntando sull’individuazione dell’attività, è prevista dalla nostra Costituzione. “Ma ci sono limiti. Deve avvenire con unao comunque con una fonte primaria, quindi con il coinvolgimento del Parlamento, quando c’è un interesse alla salute della collettività da tutelare”. Ne parla con l’Adnkronos Donatella, ordinario di diritto pubblico all’Università di Roma Tor Vergata e docente di diritto sanitario alla Luiss.distingue, in ...

Advertising

StraNotizie : La costituzionalista Morana: 'Vaccini obbligatori possibili ma con legge' - liberenotizie : La costituzionalista Morana: 'Vaccini obbligatori possibili ma con legge'. Adnkronos - ultimora - fisco24_info : La costituzionalista Morana: 'Vaccini obbligatori possibili ma con legge': La possibilità di introdurre un trattame… - italiaserait : La costituzionalista Morana: “Vaccini obbligatori possibili ma con legge” -

Ultime Notizie dalla rete : costituzionalista Morana

Adnkronos

Ne parla con l'Adnkronos Donatella, ordinario di diritto pubblico all'Università di Roma Tor Vergata e docente di diritto sanitario alla Luiss.distingue, in linea teorica, due possibili scelte di politica sanitaria: "quella di rendere il trattamento obbligatorio in modo generalizzato, oppure quella di limitarsi a raccomandarlo. Ci ...Rendere il vaccino anti Covid obbligatorio non andrebbe contro la Costituzione in Italia. A spiegarlo è la professoressa Donatella Morana, docente di ...La possibilità di introdurre un trattamento sanitario obbligatorio, come la vaccinazione, sia in modo generalizzato per tutti che 'per onere' alla Macron, cioè puntando sull'individuazione dell'attivi ...