La Cina si mangia il mondo in «salsa verde» (Di mercoledì 14 luglio 2021) La transizione ecologica è un favore a Pechino che utilizza combustibili inquinanti, controlla i minerali e produce impianti eolici e fotovoltaici. La campagna d'Africa di Pechino L'Occidente non lo sa, ma sta nutrendo un mostro pericoloso e aggressivo: un mostro che cresce, si gonfia, e prima o poi potrebbe anche mangiare la mano che lo nutre. È così perché le regole ambientali, che da anni in Europa e negli Stati Uniti mirano alla salvezza del pianeta, hanno una inquietante controindicazione: rendono sempre più potente la Repubblica popolare cinese. Ogni nostro passo in più sulla strada della transizione energetica regala a Pechino strumenti utili per sopraffare il ...

