La botta sulla benzina: cosa rischiamo (Di mercoledì 14 luglio 2021) Coldiretti e Codacons continuano a lanciare l'allarme: "L'85% dei trasporti commerciali avviene per strada". Oltre all'impennata dei prezzi di benzina e gasolio, salgono anche i costi di alcuni beni di consumo

Ultime Notizie dalla rete : botta sulla Nuovo anno scolastico, scontro Floridia - Sasso sulla ripartenza tweet Botta e risposta tra i sottosegretari all'istruzione Barbara Floridia e Rossano Sasso . In giornata ... Attraverso un post sulla propria pagina Facebook, il sottosegretario Sasso aveva scritto: 'I ...

La botta sulla benzina: ecco che cosa rischiamo Non si arresta la corsa dei prezzi del carburante , che continuano inesorabilmente a salire: stando alle ultime rilevazioni del Mise, infatti, la media nazionale della benzina sarebbe ormai arrivata a ...

Nuovo anno scolastico, scontro Floridia-Sasso sulla ripartenza I sottosegretari all'istruzione Barbara Floridia e Rossano Sasso sono stati protagonisti di un botta e risposta sul nuovo anno scolastico.

Cagliari-Nainggolan, Giulini: “La trattativa va avanti, spero arrivi in ritiro” Arrivano aggiornamenti freschi da Pejo, sede del ritiro del Cagliari, sulla trattativa che il club sardo sta portando avanti da diverse settimane con l'Inter per acquistare a titolo definitivo Radja N ...

