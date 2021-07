La bici elettrica pieghevole con 130 km di autonomia (Di mercoledì 14 luglio 2021) Le biciclette pieghevoli a pedalata assistita stanno riscuotendo consensi crescenti per il mix di comodità e praticità che garantiscono nel muoversi in città. Tra i tanti modelli, in rampa di lancio c’è l’ultimo presentato da Fiido, brand cinese noto già per l’ebike D11, che con una campagna di crowdfunding ha raccolto quasi 900.000 euro. La cifra sarà probabilmente superata con la Fiido X, proposta su Indiegogo a circa 935 euro (più spese di spedizione, programmate dal prossimo settembre), oppure nella versione Lite al prezzo di 765 euro. Ma cosa ha di interessante, tanto da accumulare oltre 500mila euro in pochi giorni dall’avvio della nuova campagna di raccolta ... Leggi su wired (Di mercoledì 14 luglio 2021) Leclette pieghevoli a pedalata assistita stanno riscuotendo consensi crescenti per il mix di comodità e praticità che garantiscono nel muoversi in città. Tra i tanti modelli, in rampa di lancio c’è l’ultimo presentato da Fiido, brand cinese noto già per l’ebike D11, che con una campagna di crowdfunding ha raccolto quasi 900.000 euro. La cifra sarà probabilmente superata con la Fiido X, proposta su Indiegogo a circa 935 euro (più spese di spedizione, programmate dal prossimo settembre), oppure nella versione Lite al prezzo di 765 euro. Ma cosa ha di interessante, tanto da accumulare oltre 500mila euro in pochi giorni dall’avvio della nuova campagna di raccolta ...

