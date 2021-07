La bandiera di Genova presa in prestito dagli inglesi (Di mercoledì 14 luglio 2021) Su svariate testate italiane, a seguito della vittoria agli Europei, sono apparsi articoli di costume che narrano come fatto accertato un evento del passato che fatto accertato non è. Ho letto svariate ricostruzioni, ve le riassumo senza stare a dare delle colpe a tizio, caio o sempronio. In pratica la leggenda narra che, nel 1190, Riccardo Cuor di Leone abbia chiesto alla Repubblica Genovese la possibilità di usare la loro bandiera sulle sue navi in maniera di garantisti una sorta di protezione. Genova come tutti noi sappiamo era una delle potenze dell’epoca. Questa vicenda l’avevo già incontrata qualche anno fa, e sperando di poterla usare per prendere ... Leggi su butac (Di mercoledì 14 luglio 2021) Su svariate testate italiane, a seguito della vittoria agli Europei, sono apparsi articoli di costume che narrano come fatto accertato un evento del passato che fatto accertato non è. Ho letto svariate ricostruzioni, ve le riassumo senza stare a dare delle colpe a tizio, caio o sempronio. In pratica la leggenda narra che, nel 1190, Riccardo Cuor di Leone abbia chiesto alla Repubblica Genovese la possibilità di usare la lorosulle sue navi in maniera di garantisti una sorta di protezione.come tutti noi sappiamo era una delle potenze dell’epoca. Questa vicenda l’avevo già incontrata qualche anno fa, e sperando di poterla usare per prendere ...

