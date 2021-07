Kia - La famiglia Ceed si rifà il look (Di mercoledì 14 luglio 2021) La Kia rinnova il suo modello di punta per l'Europa: si tratta della Ceed, articolata in una famiglia che comprende le varianti a cinque porte, la Station Wagon e la ProCeed con carrozzeria shooting brake. L'aggiornamento riguarda principalmente il design e l'infotainment, ma sono previste anche nuove opzioni per i powertrain elettrificati. La produzione di questo restyling sarà avviata ad agosto, perciò a breve saranno comunicati i prezzi e gli allestimenti per il mercato italiano. Il design esalta il frontale. La nuova Kia Ceed è subito riconoscibile per frontale ridisegnato. Paraurti, mascherina tiger nose e gruppi ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 14 luglio 2021) La Kia rinnova il suo modello di punta per l'Europa: si tratta della, articolata in unache comprende le varianti a cinque porte, la Station Wagon e la Procon carrozzeria shooting brake. L'aggiornamento riguarda principalmente il design e l'infotainment, ma sono previste anche nuove opzioni per i powertrain elettrificati. La produzione di questo restyling sarà avviata ad agosto, perciò a breve saranno comunicati i prezzi e gli allestimenti per il mercato italiano. Il design esalta il frontale. La nuova Kiaè subito riconoscibile per frontale ridisegnato. Paraurti, mascherina tiger nose e gruppi ...

