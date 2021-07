Juventus, stagione al via: ecco lo staff di Massimiliano Allegri (Di mercoledì 14 luglio 2021) La Juventus si prepara ad iniziare la nuova stagione, con la squadra che si è riunita oggi, prima allo Juventus Training Center e poi al J Medical per le visite mediche di rito. Da domani, il via agli allenamenti, cominciando con una doppia seduta. Tutto questo in attesa del rientro dei vari nazionali impegnati in Copa America e ad Euro 2020. Nel frattempo, sono stati ufficializzati i componenti dello staff tecnico di Massimiliano Allegri. A comporre la squadra a supporto del tecnico toscano saranno il vice allenatore Marco Landucci, i collaboratori Aldo Dolcetti e Maurizio Trombetta, il ... Leggi su sportface (Di mercoledì 14 luglio 2021) Lasi prepara ad iniziare la nuova, con la squadra che si è riunita oggi, prima alloTraining Center e poi al J Medical per le visite mediche di rito. Da domani, il via agli allenamenti, cominciando con una doppia seduta. Tutto questo in attesa del rientro dei vari nazionali impegnati in Copa America e ad Euro 2020. Nel frattempo, sono stati ufficializzati i componenti dellotecnico di. A comporre la squadra a supporto del tecnico toscano saranno il vice allenatore Marco Landucci, i collaboratori Aldo Dolcetti e Maurizio Trombetta, il ...

Advertising

juventusfc : Al via la nuova stagione! ???? Saluto speciale alle bianconere da parte di Maurizio Arrivabene e Stefano Braghin. ??… - Emanuel70123144 : RT @mirkonicolino: (#Tuttosport) La #Juventus riflette su #KaioJorge: il #Santos abbassa il prezzo da 30 a 15 milioni. Sarà il 19enne brasi… - sportface2016 : #Juventus, al via la nuova stagione: ecco lo staff tecnico di Massimiliano #Allegri - UTDfabio : RT @jup1897: Paulo #Dybala ?? via instagram ?? :' 6 anni dal mio primo giorno alla #Juventus e oggi inizia una nuova stagione ????' ?? https://… - SibuSibankar : RT @jup1897: Paulo #Dybala ?? via instagram ?? :' 6 anni dal mio primo giorno alla #Juventus e oggi inizia una nuova stagione ????' ?? https://… -