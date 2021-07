Juventus, Ronaldo resta? Nedved rassicura: “Arriva, arriva” (Di mercoledì 14 luglio 2021) La telenovela riguardo al futuro di Cristiano Ronaldo non ha motivo di esistere? Secondo Pavel Nedved no. Il vice presidente della Juventus è protagonista di un piccolo siparietto con un tifoso della Vecchia Signora. Alla domanda che il sostenitore bianconero gli pone, Nedved gli risponde con estrema sicurezza abbozzando anche ad un sorriso. Il supporter della Juventus avrebbe chiesto informazioni su Cristiano Ronaldo e la bandiera juventina gli avrebbe risposto con un: “arriva, arriva”. Mendes atteso a Torino per ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 14 luglio 2021) La telenovela riguardo al futuro di Cristianonon ha motivo di esistere? Secondo Pavelno. Il vice presidente dellaè protagonista di un piccolo siparietto con un tifoso della Vecchia Signora. Alla domanda che il sostenitore bianconero gli pone,gli risponde con estrema sicurezza abbozzando anche ad un sorriso. Il supporter dellaavrebbe chiesto informazioni su Cristianoe la bandiera juventina gli avrebbe risposto con un: “”. Mendes atteso a Torino per ...

