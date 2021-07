Juventus, primo giorno di Allegri: «Portaci la Champions» – VIDEO (Di mercoledì 14 luglio 2021) Allegri al J Medical, i tifosi: «Portaci la Champions!». L’accoglienza riservata al neo tecnico bianconero – VIDEO (Marco Baridon inviato al J Medical) – Poco dopo le 10 Massimiliano Allegri ha raggiunto il J Medical che ha lasciato curiosamente dopo una manciata di minuti. Calda l’accoglienza dei tifosi presenti che hanno chiesto al tecnico di riportare la Champions League. Il sogno resta sempre quello, insieme alla speranza di tornare a vincere il campionato. I DETTAGLI SU JuventusNEWS24 Massimiliano #Allegri al J Medical nel primo ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 14 luglio 2021)al J Medical, i tifosi: «la!». L’accoglienza riservata al neo tecnico bianconero –(Marco Baridon inviato al J Medical) – Poco dopo le 10 Massimilianoha raggiunto il J Medical che ha lasciato curiosamente dopo una manciata di minuti. Calda l’accoglienza dei tifosi presenti che hanno chiesto al tecnico di riportare laLeague. Il sogno resta sempre quello, insieme alla speranza di tornare a vincere il campionato. I DETTAGLI SUNEWS24 Massimiliano #al J Medical nel...

juventusfc : ??SAVE THE DATE?? Sede e orari del primo turno preliminare della #UWCL! ?? ? - TUTTOJUVE_COM : La Juventus su 'Twitter': primo contratto da professionista per 4 giocatrici - ProfidiAndrea : ?? | ?????????? - Il primo giorno di Max #Allegri alla #Juventus: l'accoglienza dei tifosi Oggi inizia la stagione della… - domthewizard : RT @GiuseLatorraca2: 'Ti intendi di ippica? Nei cavalli basta mettere il musetto davanti, non di 100 metri. Foto, corto muso, chi perde di… - gilnar76 : ESTATE BIANCONERA: PRIMO GIORNO DI RITIRO DELLA STAGIONE 2021/2022 PER LA #Juventus! #Finoallafine #Forzajuve… -