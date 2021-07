Juventus | è tutto vero | “Offerti 100 milioni per Chiesa”

(Di mercoledì 14 luglio 2021) Un tweet del capo redattore della ‘Bild’ conferma l’offerta da 100presentata dal Chelsea per il neo campione d’Europa. Federicoda domenica non è più “il figlio di Enrico”. O meglio, sarà per sempre figlio di suo padre, come tutti noi d’altronde, ma laureandosi campione d’Europa da protagonista ha scritto il primoQuesto articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

ZZiliani : #Adani. Polemizzò in diretta tv con #Allegri sostenendo che la #Juventus giocava male: licenziato. #Marchegiani. Di… - tano2763 : RT @sedrani_l: Caxxo dormite... inizia la stagione 21/22 della #Juventus. Da oggi torneremo ad essre brutti cattivi e ladri. Era ora.. tut… - twfranklin05 : RT @MaryDiDio2: Federico Chiesa è diventato il simbolo social di questa Nazionale adoro tutto questo ADOROOO ???? #Juventus #Chiesa - carloarbini51 : RT @MaryDiDio2: Federico Chiesa è diventato il simbolo social di questa Nazionale adoro tutto questo ADOROOO ???? #Juventus #Chiesa - leodiby : @scaronismo @CalcioFinanza ma che cosa dici che siete scappati e il tutto lo stanno facendo solo Barcellona Real Ma… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus tutto

Calciomercato, ci sarebbe un nuovo nome in mediana. Allegri avrebbe già dato il benestare ...di questa - possibile - trattativa è il portale spagnolo 'Don Balon' che parla di un innesto...Commenta per primo Il difensore dellaLeonardo Bonucci , protagonista della vittoria della Nazionale italiana a Euro 2020, ha ... Per. La vera vittoria però non è stata la coppa ma il ...Milan e Atalanta sono le uniche due società ad aver proseguito con il proprio progetto tecnico, dimostrando continuità e solidità ...Diretta sorteggio Calendario Serie A 2021-2022 e streaming video tv oggi 14 luglio: la cerimonia per date delle partite e tutte le giornate di campionato.