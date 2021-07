Juventus | Donnarumma era “da comprare” | il rapporto dell’osservatore che fu ignorato

(Di mercoledì 14 luglio 2021)sarebbe potuto cresce in bianconero. Un documento del settembre 2011Varriale fa nascere i rimpianti nei tifosi bianconeri Dopo aver salutato i tifosi rossoneri con un lungo post su Instagram, Gigiosi appresta nelle prossime ore a firmare un contratto che lo legherà con il Paris Saint Germain per i prossimi cinque anni per una cifra intorno ai 12 milioni netti a stagione. Un vero e proprio affare per il club parigino che è riuscito a prendere a parametro zero uno dei migliori, se non il migliore, portiere al mondo fresco campione d’Europa con l’Italia e miglior giocatore della competizione. ...

Advertising

MarcelloChirico : Alla #Juventus avranno capito a chi hanno rinunciato, a parametro zero? O restano convinti sia meglio #Szczesny ???… - TMW_radio : ??? #Maracana Gigi #Cagni ??? «#Donnarumma mentalmente è cresciuto molto. Il prossimo anno Scudetto alla #Juventus,… - TMW_radio : ??? #Maracana @MarcelloChirico ??? «#Donnarumma uno dei migliori portieri al mondo. Lo ritengo più forte di Szczesn… - infoitsport : “Donnarumma da comprare”: il documento che è stato disatteso dalla Juventus - glooit : “Donnarumma da comprare”: il documento che è stato disatteso dalla Juventus leggi su Gloo -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Donnarumma

... questo del 2021 è un Europeo che ha visto protagonisti quasi tutti giocatori della? Da ... Con la professionalità e la classe deiche non nascono lontano da Castelvolturno. Non certo ...... arrivano i risultati del sondaggio di Calciomercato.itDopo l'addio di, si lotta per il ... A vincere la sfida è stato Szczesny della. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime ...Come mai proprio la Juventus? Perché la sostituzione di Pirlo con Allegri ... Due su tutti: la perdita di Donnarumma e di Çalhanoglu. Non poter usufruire delle prestazioni di questi due ottimi ...E' stato scelto il miglior portiere della Serie A dopo l'addio di Donnarumma, arrivano i risultati del sondaggio di Calciomercato.it ...