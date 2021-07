Juventus, Bild: “Il Chelsea pronto ad offrire 100 milioni per Chiesa, bianconeri dicono no” (Di mercoledì 14 luglio 2021) Il Chelsea starebbe in queste ore prendendo i contatti con la Juventus per Federico Chiesa. L’esterno azzurro ha brillato in questi europei con due gol decisivi (contro Austria e Spagna) e avrebbe attirato le attenzioni del Chelsea. Come riferiscono fonti del portale tedesco ‘Bild’, il Chelsea avrebbe presentato una “base d’offerta per 100 milioni di euro circa” per Chiesa. Al momento la Juventus si starebbe sottraendo a questi sondaggi, negandosi alla trattativa. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 14 luglio 2021) Ilstarebbe in queste ore prendendo i contatti con laper Federico. L’esterno azzurro ha brillato in questi europei con due gol decisivi (contro Austria e Spagna) e avrebbe attirato le attenzioni del. Come riferiscono fonti del portale tedesco ‘’, ilavrebbe presentato una “base d’offerta per 100di euro circa” per. Al momento lasi starebbe sottraendo a questi sondaggi, negandosi alla trattativa. SportFace.

