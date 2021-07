Juventus, al via la nuova stagione con le visite mediche: le prime immagini (Di mercoledì 14 luglio 2021) Quest’oggi è iniziata ufficialmente la stagione della Juventus, con i giocatori accorsi al J Mediacal per effettuare le visite mediche di rito. Ecco le prime immagini del raduno bianconero. JuventusFC su Twitter: “, ! – #ForzaJuve https://t.co/iXGobnTk39” / Twitter Foto: Twitter Juventus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 14 luglio 2021) Quest’oggi è iniziata ufficialmente ladella, con i giocatori accorsi al J Mediacal per effettuare ledi rito. Ecco ledel raduno bianconero.FC su Twitter: “, ! – #ForzaJuve https://t.co/iXGobnTk39” / Twitter Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

GoalItalia : Allegri 2.0, inizia la nuova era alla Juve ?? Assenti quasi tutti i big ma c'è Dybala ?? [? @romeoagresti] - Gazzetta_it : La Juwembley al via col nuovo Allegri e la spinta degli Euroeroi - ZZiliani : In #Spagna c’è un presidente di #Liga (#Tebas) che si schiera coi club deboli, insiste perchè #Real e #Barça siano… - sportli26181512 : Juve, oggi raduno e poi il ritiro. Le news in diretta live: Anche la Juventus torna al lavoro. Lo fa oggi, con il r… - LeBombeDiVlad : ???? #Juventus, al via la nuova stagione ???? Le prima immagini dei bianconeri arrivati al #JMedical #LBDV… -