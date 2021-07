Juventus, al via la nuova stagione con le visite mediche: arriva anche Allegri. Il video (Di mercoledì 14 luglio 2021) Quest’oggi è iniziata ufficialmente la stagione della Juventus, con i giocatori accorsi al J Mediacal per effettuare le visite mediche di rito. Ecco le prime immagini del raduno bianconero. In basso il video dell’arrivo di Massimiliano Allegri. L’arrivo di Massimiliano Allegri Romeo Agresti su Twitter: “#Allegri 2.0 @GoalItalia https://t.co/rrPLggKKMO” / Twitter JuventusFC su Twitter: “, ! – #ForzaJuve https://t.co/iXGobnTk39” / Twitter Foto: Twitter Juventus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 14 luglio 2021) Quest’oggi è iniziata ufficialmente ladella, con i giocatori accorsi al J Mediacal per effettuare ledi rito. Ecco le prime immagini del raduno bianconero. In basso ildell’arrivo di Massimiliano. L’arrivo di MassimilianoRomeo Agresti su Twitter: “#2.0 @GoalItalia https://t.co/rrPLggKKMO” / TwitterFC su Twitter: “, ! – #ForzaJuve https://t.co/iXGobnTk39” / Twitter Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

