Juventus, al via il ritiro alla Continassa: “Vogliamo la Champions” (Di mercoledì 14 luglio 2021) Inizia oggi il raduno precampionato per la Juventus di nuovo alla guida di Massimiliano Allegri. Tra i primi ad arrivare Paulo Dybala, Arthur Melo e Weston McKennie, oltre a loro ci saranno Frabotta, Pellegrini, Pinsoglio, Perin, Rugani, Pjaca, De Sciglio. La mattinata sarà dedicata ai test fisici. Fuori dai cancelli della Continassa i tifosi hanno atteso la squadra e Allegri tra gli applausi. “Mister, portaci sul tetto d’Europa”, hanno urlato i fan bianconeri, chiedendo alla squadra la tanto attesa Champions League. Alcuni tifosi hanno anche chiesto rassicurazioni su Cristiano Ronaldo e Nedved ... Leggi su nuovasocieta (Di mercoledì 14 luglio 2021) Inizia oggi il raduno precampionato per ladi nuovoguida di Massimiliano Allegri. Tra i primi ad arrivare Paulo Dybala, Arthur Melo e Weston McKennie, oltre a loro ci saranno Frabotta, Pellegrini, Pinsoglio, Perin, Rugani, Pjaca, De Sciglio. La mattinata sarà dedicata ai test fisici. Fuori dai cancelli dellai tifosi hanno atteso la squadra e Allegri tra gli applausi. “Mister, portaci sul tetto d’Europa”, hanno urlato i fan bianconeri, chiedendosquadra la tanto attesaLeague. Alcuni tifosi hanno anche chiesto rassicurazioni su Cristiano Ronaldo e Nedved ...

