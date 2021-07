Juve, primo giorno di scuola dell'Allegri - bis con tre big: il programma (Di mercoledì 14 luglio 2021) L'attesa è finita, l'Allegri bis entra nel vivo. Squadra e staff tecnico attesi alla Continassa per il raduno, le prime attività in programma saranno funzionali all'inizio della preparazione pre ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 14 luglio 2021) L'attesa è finita, l'bis entra nel vivo. Squadra e staff tecnico attesi alla Continassa per il raduno, le prime attività insaranno funzionali all'inizioa preparazione pre ...

Advertising

forumJuventus : ???? Ad #Euro2020 il Gol è bianconero ?? Primo club per reti segnate (12) 5?? Cinque diversi marcatori ?? Ronaldo Top… - juventusfc : ??SAVE THE DATE?? Sede e orari del primo turno preliminare della #UWCL! ?? ? - TUTTOJUVE_COM : LIVE TJ - Juve, è Di Pardo il primo a presentarsi al JMedical - NicolaBalice : Il primo dello staff di #Allegri è #Folletti #Juve - ninoBertolino : RT @cmdotcom: #Juve, al via la nuova stagione: giornata di visite, domani primo allenamento. Il piano di rientro dei nazionali https://t.co… -