Juve, alla Continassa primo giorno di scuola dell'Allegri - bis: chi c'è e il programma (Di mercoledì 14 luglio 2021) L'attesa è finita, l'Allegri bis entra nel vivo. Squadra e staff tecnico attesi alla Continassa per il raduno, le prime attività in programma saranno funzionali all'inizio della preparazione pre ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 14 luglio 2021) L'attesa è finita, l'bis entra nel vivo. Squadra e staff tecnico attesiper il raduno, le prime attività insaranno funzionali all'inizioa preparazione pre ...

Advertising

JuventusFCWomen : ???? @MontemurroJoe: «Innanzitutto grazie alla Juve, al Direttore e al Presidente per questa grande opportunità. Sono… - GoalItalia : Allegri 2.0, inizia la nuova era alla Juve ?? Assenti quasi tutti i big ma c'è Dybala ?? [? @romeoagresti] - ZZiliani : La domanda è: ma la #Gazzetta che tessé l’elogio di #Cuadrado tuffatore (“In area conviene non marcarlo”) all’indom… - RingoDePalma : @claudia__ccld7 Non è una questione di invidia. Fidati, non la provo nemmeno io! È che ha fatto due anni di merda,… - Frances86161234 : RT @senia65: Cecchi: non esulto ai goal di #Chiesa dopo che ha lasciato la Fiorentina per andare alla #Juventus. Caro Cecchi, alla Fiorenti… -