Jurassic World – La leggenda di Isla Nublar, su Boing la nuova serie TV ispirata alla saga (Di mercoledì 14 luglio 2021) Dal 20 luglio sbarcherà su Boing “Jurassic World – La leggenda di Isla Nublar”, la nuova serie dell’universo Lego che prende ispirazione proprio dalla famosissima serie cinematografica che ha ottenuto un successo strepitoso in tutto il mondo. La nuova serie, che andrà in onda ogni martedì e venerdì alle 20.50 sul canale 40 del DTT, è ambientata nel 2012, ovvero tre anni prima dei fatti raccontati nel film “Jurassic World”. Ma di cosa parla la ... Leggi su nonsolo.tv (Di mercoledì 14 luglio 2021) Dal 20 luglio sbarcherà su– Ladi”, ladell’universo Lego che prende ispirazione proprio dfamosissimacinematografica che ha ottenuto un successo strepitoso in tutto il mondo. La, che andrà in onda ogni martedì e venerdì alle 20.50 sul canale 40 del DTT, è ambientata nel 2012, ovvero tre anni prima dei fatti raccontati nel film “”. Ma di cosa parla la ...

Advertising

MangaForevernet : LEGO Jurassic World: La leggenda di Isla Nublar su Boing in 1^ TV Free Leggi il post - lospaziobianco : Lego Jurassic World: La Leggenda di Isla Nublar in Prima Tv su Boing - Dtti_digitale : Torna in Prima TV Free un’avventura cominciata 65 milioni di anni fa, ambientata nel parco più famoso e amato di se… - pressitalia : Lego Jurassic World: la leggenda di Isla Nublar - La nuova serie dell’universo Lego® ispirata all'omonima saga cine… - michiamotea : 1. Tutti i Jurassic Park e World (avrò 5 anni per tutta la vita, lo so e non posso farci niente) 2. My sister's Ke… -