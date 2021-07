Javier Zanetti: «Grande reazione dell’Italia dopo il Mondiale mancato» (Di mercoledì 14 luglio 2021) Javier Zanetti ha elogiato il lavoro di Mancini e della Nazionale italiana per la vittoria dell’Europeo Javier Zanetti ha parlato ai microfoni di Canal IP, affrontando i temi riguardanti la Nazionale italiana e quella argentina. L’intervista è stata trasmessa da Sky Sport. ITALIA – «La Nazionale è cambiata tanto dall’eliminazione nelle qualificazioni a Russia 2018, soprattutto grazie al lavoro di Roberto Mancini. Il ct ha messo insieme giocatori tecnicamente forti e un mix di giovani ed esperti che si sono amalgamati alla perfezione. In finale, l’Inghilterra ha fatto poco per vincere, appena il gol ad inizio partita ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 14 luglio 2021)ha elogiato il lavoro di Mancini e della Nazionale italiana per la vittoria dell’Europeoha parlato ai microfoni di Canal IP, affrontando i temi riguardanti la Nazionale italiana e quella argentina. L’intervista è stata trasmessa da Sky Sport. ITALIA – «La Nazionale è cambiata tanto dall’eliminazione nelle qualificazioni a Russia 2018, soprattutto grazie al lavoro di Roberto Mancini. Il ct ha messo insieme giocatori tecnicamente forti e un mix di giovani ed esperti che si sono amalgamati alla perfezione. In finale, l’Inghilterra ha fatto poco per vincere, appena il gol ad inizio partita ...

