James Taylor: "I pezzi di oggi come suonerie telefoniche" (Di mercoledì 14 luglio 2021) Il cantautore statunitense si prepara per il tour con 5 date italiane: "Recupero la canzone popolare, i cantautori odierni troppo semplici" di ANDREA SPINELLI Leggi su quotidiano (Di mercoledì 14 luglio 2021) Il cantautore statunitense si prepara per il tour con 5 date italiane: "Recupero la canzone popolare, i cantautori odierni troppo semplici" di ANDREA SPINELLI

Advertising

VivaTicket : Febbraio 2022 con il songwriter che ha influenzato intere generazioni #Jamestaylor AND HIS ALL STAR BAND 25 Febb… - massimomonti_ : RT @rockolpoprock: James Taylor, il ritorno in Italia “Un paese che ha sofferto, non capisco i colleghi che negano il covid' - qnazionale : James Taylor: 'I pezzi di oggi come suonerie telefoniche' - rockolpoprock : James Taylor, il ritorno in Italia “Un paese che ha sofferto, non capisco i colleghi che negano il covid'… - TicketOneIT : James Taylor torna in tour nei teatri Italiani con la sua all star band! ? ??Biglietti in vendita dalle ore 11.00 d… -