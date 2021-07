Italia verso la proroga dello Stato di Emergenza: Green Pass per andare al ristorante (Di mercoledì 14 luglio 2021) Il Governo Italiano, sulla scia della Francia, sta valutando se rendere obbligatorio il Green Pass anche per andare al ristorante, al bar o salire sui mezzi pubblici. Il Ministero della Salute informa che nelle ultime ventiquattro ore i casi totali sono saliti di 2153 unità e portano il totale a 4.275.846. Da ieri 23 morti L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di mercoledì 14 luglio 2021) Il Governono, sulla scia della Francia, sta valutando se rendere obbligatorio ilanche peral, al bar o salire sui mezzi pubblici. Il Ministero della Salute informa che nelle ultime ventiquattro ore i casi totali sono saliti di 2153 unità e portano il totale a 4.275.846. Da ieri 23 morti L'articolo proviene da Leggilo.org.

