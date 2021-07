Italia, Spinazzola: «Sapevo saremmo arrivati in fondo. Ora sono stanchissimo» (Di mercoledì 14 luglio 2021) Leonardo Spinazzola torna a parlare del successo dell’Italia all’Europeo e delle sue condizioni fisiche Leonardo Spinazzola, esterno dell’Italia e della Roma, in una intervista a Il Messaggero è tornato a parlare della vittoria degli Azzurri all’Europeo e delle sue condizioni fisiche. COME STA – «Distrutto, la gamba non centra. sono state ore pesantissime. Emozione, ma anche tanta fatica. Sempre con le stampelle, non so di quanti giorni ho bisogno per riprendermi. Non esco di casa, penso solo a riposarmi. Ma quel viaggio a Londra ed i festeggiamenti al Quirinale non potevo di certo perdermeli». FINALE – ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 14 luglio 2021) Leonardotorna a parlare del successo dell’all’Europeo e delle sue condizioni fisiche Leonardo, esterno dell’e della Roma, in una intervista a Il Messaggero è tornato a parlare della vittoria degli Azzurri all’Europeo e delle sue condizioni fisiche. COME STA – «Distrutto, la gamba non centra.state ore pesantissime. Emozione, ma anche tanta fatica. Sempre con le stampelle, non so di quanti giorni ho bisogno per riprendermi. Non esco di casa, penso solo a riposarmi. Ma quel viaggio a Londra ed i festeggiamenti al Quirinale non potevo di certo perdermeli». FINALE – ...

Advertising

pietroraffa : 'Siamo noi i padroni del nostro destino. Non l'arbitro. Non gli avversari'. Bello il discorso del ct #Mancini prim… - SkySport : Le lacrime di Spinazzola e Locatelli Gli Azzurri si abbracciano dopo la vittoria ?? @PeppeDiSte ? #SkyEuro2020… - fanpage : “Dai Spinaaaaaa!” Il meraviglioso gesto di Lorenzo Insigne ?? #ItaliaSpagna #ForzaAzzurri #ItalySpain - wonderfra83 : RT @musagete10: #Mattarella vuole ringraziare anche #Spinazzola “Non c’è quello con le stampelle?” #ITA #Italia - angiuoniluigi : RT @repubblica: L'Italia di Spinazzola: 'Noi una classe in gita a prendersi l'Europa' -