Italia | Ricciardi | “Festeggiamenti? Ci saranno conseguenze e aumento di casi”

(Di mercoledì 14 luglio 2021) “Ciin termini di aumenti didi Covid. Speriamo che non siano particolarmente drammatiche”. Queste le parole del consigliere del ministro della Salute Roberto Speranza e docente di Igiene all’università Cattolica di Roma Walter, intervenuto all’Adnkronos Salute riguardo aidei tifosini e dei giocatori della Nazionale il 12 luglio, all’indomani del trionfo dell’a Euro 2020. “Di fatto quello che è successo è che migliaia di persone si sono assembrate non portando la mascherina, ma speriamo che non siano ...

'La valutazione dell'obbligo dell'uso del Green pass in, sul modello di quanto deciso in ... Dalla Francia, infine, sono arrivate anche le dichiarazioni di Walter, che ad Adnkronos ha ..., dice all'Adnkronos Salute, ha contribuito a questa iniziativa come membro del Comitato ... Leggi anche Green pass per locali, treni, cinema: stretta anche in? Green pass, Zaia: "Come ...Ricciardi, oggi membro del Comitato scientifico di Santé Publique France, ha aggiunto che la situazione italiana è sovrapponibile a quella francese in termini di andamento dell'epidemia e dunque "se ...