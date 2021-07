(Di mercoledì 14 luglio 2021) Non solo la vittoria dell’contro l’Inghilterra e la consegunte vittoria della competizione continentale sono al centro delle attenzioni di media ed organizatori. Vi è anche un prologo riguradante ile gol realizzato dai vari giocatori che hanno partecipato ad Euro2020. Due giocatori della Nazionalena -per effetto delle reti messe a segno dall’nel corso- sonoper la vittoria delgol. Si tratta di Lorenzograzie al tiro a giro con cui ha infilato il ...

Advertising

CB_Ignoranza : Buongiorno. #Insigne #Verratti #Immobile #Italia - fanpage : “Dai Spinaaaaaa!” Il meraviglioso gesto di Lorenzo Insigne ?? #ItaliaSpagna #ForzaAzzurri #ItalySpain - ESPN_FDJ : ¡Alineaciones listas en Wembley! XI Inglaterra: Pickford; Walker, Maguire, Stones, Shaw, Trippier, Rice, Phillips,… - Enzovit : Italia: Insigne e Chiesa candidati al premio miglior gol degli Europei ed il pagellone...'' - AndTar88 : @MarcoDiMaro Ci sta, ma chi può essere interessato? In Italia può permetterselo solo la Juve (Milan ed Inter sono a… -

Ultime Notizie dalla rete : Italia Insigne

Di Marco D'Avenia ROMA - È aperta la votazione per scegliere il più bel gol di Euro 2020 . Per l'ci sono i due 'tiri a giro' di Lorenzo(Belgio -1 - 2) e Federico Chiesa (- Spagna 4 - 2 dcr.). La concorrenza però non manca. C'è infatti la rete segnata da centrocampo (51 metri) di Patrick Schik (Scozia - ...LARGO AI GIOVANI - L'di Mancini ha salutato con i dovuti onori tre senatori come Buffon, Barzagli e De Rossi, facendo di Chiellini, Bonucci, Jorginho ei nuovi leader. Spazio a ...Insigne/ADL. Lo scrittore Maurizio De Giovanni, che vive di parole, non ha bisogno di usarne molte per raccontare cosa sta accadendo: ...Dal Pescara fino al tetto d'Europa. Si parla di Insigne, Immobile e Verratti sull'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno ...