Italia | Evani | «Tutti volevano tirare i rigori | lì ho capito che avremmo vinto»

(Di mercoledì 14 luglio 2021) Il vice c.t. Albericoha parlato della lotteria deiche ha portato l’a vincere l’Europeo Alberico, vice commissario tecnico della Nazionalena, in una intervista a La Stampa ha raccontato i momenti precedenti ai calci di rigore contro l’Inghilterra.– «Io vi garantisco che nessuno dei nostri si è tirato indietro, anzi semmai abbiamo avuto il problema contrario: liprendersi la responsabilità, è stata una bellissima prova di ...

Advertising

ilfoglio_it : L'Italia ha vinto #Euro2020 con Mancini e Vialli, Lombardo e Salsano, Evani e Nuciari in panchina? A noi doriani no… - berth_al : Ah... Allenatore sicuramente Mancini ed eventuale vice Petkovic. Con Evani Lombardo Salsano e il gemellino Vialli.… - ccfashion_by_cc : #Azzurri campioni anche di #stile. Ed #Evani fa impazzire gli inglesi. La divisa griffata #Armani.… - ItalianSerieA : RT @RibaltaRossoner: Chicco Evani cuore ??? Campione d'Europa. Un pò di rossonero nella vittoria di ieri sera. #SempreMilan #ForzaMilan #It… - BotindeOroOK : Alberigp Evani - Lele Oriali - Roberto Mancini Los mentores de la Italia Campeona de la #Eurocopa -

Ultime Notizie dalla rete : Italia Evani

... Lombardo,, Oriali. Poi ci vuole anche un po' di fortuna, dopo l'11 luglio 1982 ci siamo ... Prima un commento sull'vincitrice a Euro 2020 , poi una considerazione positiva sulle scelte ...È il sindaco Francesco Persiani a intervenire per complimentarsi col concittadino Chicco, allenatore in seconda dell'vittoriosa nella finale di Wembley contro l'Inghilterra. "Un grande ...«Ci allenavamo in spiaggia» Italia campione d’Europa, Mattarella: «Azzurri, ci avete fatto gioire» Europei 2021, da Luis Enrique a Kjaer e Florenzi e Mbappé, promossi e bocciati del torneo Mancini e ..."Un grande tecnico e calciatore ma soprattutto un grande uomo che ha fatto della professionalità e dell’umiltà le sue armi migliori" ...