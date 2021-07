Italia e Argentina in trionfo, Maradona jr.: “è stato papà da lassù” (Di mercoledì 14 luglio 2021) L’Argentina ha vinto la Coppa America, l’Italia l’Europeo. Il merito è di… Diego Armando Maradona. E’ sicuro il figlio dell’ex Pibe de Oro, come riporta mowmag.com. Messi e compagni hanno avuto la meglio del Brasile in finale, mentre gli azzurri hanno superato l’Inghilterra dopo i calci di rigore. Sono state due partite che hanno regalato tantissime emozioni e hanno messo in mostra importanti qualità dal punto di vista tecnico. Italia e Argentina sono legate da una figura molto importante, Diego Armando Maradona. “Qualcuno da lassù ha esultato parecchio… Sicuramente sì, ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 14 luglio 2021) L’ha vinto la Coppa America, l’l’Europeo. Il merito è di… Diego Armando. E’ sicuro il figlio dell’ex Pibe de Oro, come riporta mowmag.com. Messi e compagni hanno avuto la meglio del Brasile in finale, mentre gli azzurri hanno superato l’Inghilterra dopo i calci di rigore. Sono state due partite che hanno regalato tantissime emozioni e hanno messo in mostra importanti qualità dal punto di vista tecnico.sono legate da una figura molto importante, Diego Armando. “Qualcuno daha esultato parecchio… Sicuramente sì, ...

