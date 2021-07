Italia come la Francia: senza Green pass non si va al ristorante (Di mercoledì 14 luglio 2021) Green pass, l’Italia come la Francia: per ristoranti e stadi e solo dopo due dosi. Il provvedimento al vaglio del governo. Dopo la diretta tv del presidente Emmanuel Macron, che ha annunciato ai francesi l’introduzione dei Green pass obbligatorio per entrare nei bar e ristoranti, andare al cinema e salire sui mezzi pubblici, quasi 2 L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di mercoledì 14 luglio 2021), l’la: per ristoranti e stadi e solo dopo due dosi. Il provvedimento al vaglio del governo. Dopo la diretta tv del presidente Emmanuel Macron, che ha annunciato ai francesi l’introduzione deiobbligatorio per entrare nei bar e ristoranti, andare al cinema e salire sui mezzi pubblici, quasi 2 L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

