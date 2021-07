Italia campione, è scontro istituzionale: “Chi ha autorizzato la festa?” (Di mercoledì 14 luglio 2021) La sfilata dell’Italia per le vie di Roma sta creando scontri e polemiche a causa degli assembramenti pericolosi che si sono creati. L’Italia intera, neo campione d’Europa, non ha potuto fare a meno di esprimere per le strade e nelle piazze Italiane la sua gioia incontenibile. Gli azzurri hanno voluto, per questo motivo, ‘incontrare’ i Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 14 luglio 2021) La sfilata dell’per le vie di Roma sta creando scontri e polemiche a causa degli assembramenti pericolosi che si sono creati. L’intera, neod’Europa, non ha potuto fare a meno di esprimere per le strade e nelle piazzene la sua gioia incontenibile. Gli azzurri hanno voluto, per questo motivo, ‘incontrare’ i Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

SkySport : ?? Sì, avevamo capito che non avevi capito ???????? GRAZIE GIGIO?? ? L’ITALIA È CAMPIONE D’EUROPA Lo speciale su… - marciocapatonda : Si ok l’Italia è campione d’Europa. Ma il dubbio rimane: CHI È LLINI? - Inter : ??? | ON THIS DAY #OnThisDay un campione d'Italia e d'Europa diventava nerazzurro ??? Guess who? ???? - serieAnews_com : ?? Critiche per gli assembramenti e per la 'trattativa' con i calciatori azzurri #Italia - paolovarsi1 : Italia Campione d’Europa. L’Opinione di Aurelio Porfiri. -