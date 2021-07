Italia campione d'Europa, la festa che imbarazza (Di mercoledì 14 luglio 2021) Chi ha autorizzato la passerella della nazionale su pullman scoperto per le vie di Roma, il giorno dopo la conquista dell'Europeo a Wembley? Come è stato possibile favorire l'ammassamento di migliaia di tifosi, senza mascherine, in un momento di forte tensione per la risalita dei contagi? Perché nelle ore successive al trionfo si è parlato di sfilata negata, salvo poi vederla realizzata? E chi ha premuto perché ciò avvenisse? La giornata di follia collettiva al ritorno dall'Europeo conquistato sta imbarazzando i vertici istituzionali e del calcio, causando un cortocircuito di polemiche, accuse e repliche. Tutto ruota intorno al percorso che gli azzurri, insieme al tennista ... Leggi su panorama (Di mercoledì 14 luglio 2021) Chi ha autorizzato la passerella della nazionale su pullman scoperto per le vie di Roma, il giorno dopo la conquista dell'Europeo a Wembley? Come è stato possibile favorire l'ammassamento di migliaia di tifosi, senza mascherine, in un momento di forte tensione per la risalita dei contagi? Perché nelle ore successive al trionfo si è parlato di sfilata negata, salvo poi vederla realizzata? E chi ha premuto perché ciò avvenisse? La giornata di follia collettiva al ritorno dall'Europeo conquistato stando i vertici istituzionali e del calcio, causando un cortocircuito di polemiche, accuse e repliche. Tutto ruota intorno al percorso che gli azzurri, insieme al tennista ...

