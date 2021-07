Italia campione, arriva la notizia più bella: sta per succedere (Di mercoledì 14 luglio 2021) Italia campione, arriva la notizia più bella per tutti i tifosi che hanno celebrato il trionfo di Wembley: sta per succedere in prima serata Estate, tempo di repliche e anche la Rai non fa eccezione. Ma quello che sta per succedere in prima serata su Rai 1 ha un sapore speciale. Perché domenica scorsa più L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 14 luglio 2021)lapiùper tutti i tifosi che hanno celebrato il trionfo di Wembley: sta perin prima serata Estate, tempo di repliche e anche la Rai non fa eccezione. Ma quello che sta perin prima serata su Rai 1 ha un sapore speciale. Perché domenica scorsa più L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

SkySport : ?? Sì, avevamo capito che non avevi capito ???????? GRAZIE GIGIO?? ? L’ITALIA È CAMPIONE D’EUROPA Lo speciale su… - marciocapatonda : Si ok l’Italia è campione d’Europa. Ma il dubbio rimane: CHI È LLINI? - SkySport : ?? TROVA L’INTRUSO ?? ?? Lo vedete??? ? ???? L’ITALIA È CAMPIONE D’EUROPA ?? ? ?? @DiMarzio #SkyEuro2020 #Euro2020… - clementinaz : Comunque tra tre, due, uno c’è l’Italia Campione d’Europa ?????? #chilhavisto - Maria33759436 : RT @GoalItalia: ???? Il calendario completo dell'Inter Campione d'Italia in carica #SerieA -