Italia, Brasile, Europa: ecco dove andranno in vacanza gli azzurri (Di mercoledì 14 luglio 2021) Dopo la vittoria degli Europei, nella finale contro l'Inghilterra, e i festeggiamenti per le strade di Roma, i giocatori dell'Italia si stanno trasferendo adesso nelle località scelte per le loro ... Leggi su video.gazzetta (Di mercoledì 14 luglio 2021) Dopo la vittoria degli Europei, nella finale contro l'Inghilterra, e i festeggiamenti per le strade di Roma, i giocatori dell'si stanno trasferendo adesso nelle località scelte per le loro ...

Advertising

capuanogio : Il nuovo ranking #Fifa dopo #EURO2020 : #Belgio ???? #Brasile ???? #Francia ???? #Italia ???? #Inghilterra?????????????? #ITA 4°… - PaoloBricco : RT @carlopaolofesta: Mi fanno sorridere le previsioni di incremento del Pil nazionale perche' l'Italia ha vinto l'europeo. A questa stregua… - supercocco78 : @Filomen30847137 @a_meluzzi @Massimo13921538 Per far smuovere gli italiani occorre dire che se scendiamo in piazza… - AmentaGiorgia : RT @wildrouche: Jorginho arrivò in Italia a 15 anni, non poteva essere tesserato e stare in convitto perciò andò a stare in una comunità de… - bellunesimondo : ?? Nuovo Podcast! 'Italia chiama Italia del 14.07.2021' su @Spreaker #abm #bellunesinelmondo #brasile #bulgaria… -