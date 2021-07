Italia-Argentina, sfida nella Copa Maradona a Napoli: la FIFA dice si (Di mercoledì 14 luglio 2021) Italia-Argentina si farà. La FIFA ha approvato l’idea di giocare un match tra le vincitrici di Europeo e Copa America in onore di Maradona Italia-Argentina si sfideranno nella Copa Diego Armando Maradona a Napoli. L’idea nata nelle scorse ore ha ricevuto l’approvazione della FIFA, che ha accettato di far giocare il match presumibilmente nel prossimo dicembre o gennaio. Secondo “TNT Sports“, infatti, la FIFA avrebbe parlato con UEFA e CONMENBOL (le ... Leggi su zon (Di mercoledì 14 luglio 2021)si farà. Laha approvato l’idea di giocare un match tra le vincitrici di Europeo eAmerica in onore disi sfiderannoDiego Armando. L’idea nata nelle scorse ore ha ricevuto l’approvazione della, che ha accettato di far giocare il match presumibilmente nel prossimombre o gennaio. Secondo “TNT Sports“, infatti, laavrebbe parlato con UEFA e CONMENBOL (le ...

claudioruss : Secondo @tariqpanja del @nytimes progetti in fase avanzata per una partita tra i nuovi campioni d'Europa e Sud Amer… - fanpage : Italia ed Argentina giocheranno la Copa Diego Armando Maradona a Napoli. - eldestapeweb : Avanza la idea de la Copa Diego Maradona entre Argentina e Italia - yuka_2924 : RT @dariodigennaro: La #FIFA ha confermato all'@afa e alla @FIGC che la sfida #Argentina-#Italia, ovvero la #CopaMaradona, si giocherà a Na… - gauchonews : Coppa #Maradona, le nazionali di #Italia e #Argentina in campo nel nome di Diego. A #Napoli -