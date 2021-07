Italia-Argentina, attesa per il grande evento: si sfideranno per il più forte di sempre (Di mercoledì 14 luglio 2021) La partita Italia-Argentina si farà, c’è già grande attesa per l’evento accettato dalla Fifa: si sfideranno per il più forte di sempre, ecco chi. L’Italia si è laureata Campione D’Europa… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di mercoledì 14 luglio 2021) La partitasi farà, c’è giàper l’accettato dalla Fifa: siper il piùdi, ecco chi. L’si è laureata Campione D’Europa… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

claudioruss : Secondo @tariqpanja del @nytimes progetti in fase avanzata per una partita tra i nuovi campioni d'Europa e Sud Amer… - fanpage : Italia ed Argentina giocheranno la Copa Diego Armando Maradona a Napoli. - tancredipalmeri : Stanno tentando di organizzare una finale di Coppa Intercontinentale per Nazioni, un’Italia-Argentina da giocarsi a Napoli. Mica male - BetoSanchez_12 : RT @eldestapeweb: Avanza la idea de la Copa Diego Maradona entre Argentina e Italia - sebaa1159 : RT @eldestapeweb: Avanza la idea de la Copa Diego Maradona entre Argentina e Italia -