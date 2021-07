Italia-Argentina allo Stadio Maradona di Napoli? Le parole dell’assessore Borriello (Di mercoledì 14 luglio 2021) Italia e Argentina potrebbero sfidarsi tra dicembre e gennaio 2022 allo Stadio Maradona di Napoli: le ultime Leggi su mediagol (Di mercoledì 14 luglio 2021)potrebbero sfidarsi tra dicembre e gennaio 2022di: le ultime

claudioruss : Secondo @tariqpanja del @nytimes progetti in fase avanzata per una partita tra i nuovi campioni d'Europa e Sud Amer… - fanpage : Italia ed Argentina giocheranno la Copa Diego Armando Maradona a Napoli. - tancredipalmeri : Stanno tentando di organizzare una finale di Coppa Intercontinentale per Nazioni, un’Italia-Argentina da giocarsi a Napoli. Mica male - Gabriponte22 : @93Carmine @VaneJuice Italia-Argentina - Mediagol : Italia-Argentina allo Stadio Maradona di Napoli? Le parole dell’assessore Borriello -