Italia-Argentina a Napoli a dicembre, l'idea della Coppa Maradona: dalla Fifa primo via libera – Il video (Di mercoledì 14 luglio 2021) La Fifa è al lavoro per organizzare un'amichevole tra Italia e Argentina a Napoli. In palio ci sarà la prima edizione della Coppa Maradona. L'indiscrezione è del portale TntSports e la partita vedrebbe in campo, in memoria del Pibe de Oro, le due nazioni vincitrici rispettivamente di Euro 2020 e della Coppa America di quest'anno. Secondo TycSports «la Fifa ha già allertato l'Afa (la Federazione calcio Argentina) che si disputerà la Coppa Maradona tra la Seleccion ...

