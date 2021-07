Invalsi 2021, il conto della pandemia a scuola lo pagano il Sud e le famiglie meno abbienti (Di mercoledì 14 luglio 2021) La scuola è stata al centro del dibattito fin dai primi giorni della pandemia. Non succedeva da decenni che, per un’emergenza di tale gravità, intere nazioni in tutto il mondo fossero costrette a lasciare gli studenti a casa e chiudere gli istituti. Prontamente si è cercato di garantire a tutti l’accesso all’istruzione tramite la didattica a distanza, con i suoi pro e i suoi contro. Un salvagente che sicuramente ha svolto un ruolo salvifico ma che non ha impedito ciò che in molti si aspettavano: un generale danno all’apprendimento dei nostri ragazzi, come dimostrano i risultati del primo rapporto Invalsi ai tempi del ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 14 luglio 2021) Laè stata al centro del dibattito fin dai primi giorni. Non succedeva da decenni che, per un’emergenza di tale gravità, intere nazioni in tutto il mondo fossero costrette a lasciare gli studenti a casa e chiudere gli istituti. Prontamente si è cercato di garantire a tutti l’accesso all’istruzione tramite la didattica a distanza, con i suoi pro e i suoi contro. Un salvagente che sicuramente ha svolto un ruolo salvifico ma che non ha impedito ciò che in molti si aspettavano: un generale danno all’apprendimento dei nostri ragazzi, come dimostrano i risultati del primo rapportoai tempi del ...

