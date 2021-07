Inter, tra Socios e sponsor in arrivo 30 milioni: i dettagli (Di mercoledì 14 luglio 2021) Dopo la nuova maglia, l’Inter si appresta a presentare anche Socios come nuovo sponsor: in arrivo diversi milioni di euro L‘Inter ha presentato ieri la nuova maglia per la prossima stagione nonostante manchi ancora il main sponsor. Lacuna che sarà colmata presto: Socios.com è pronto a raccogliere la pesante eredità di Pirelli e campeggiare sulle maglie nerazzurre. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO SU Inter NEWS 24 Come riporta Tuttosport la trattativa con l’azienda leader delle criptovalute non è chiusa perché ci sarebbero ancora altre aziende in ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 14 luglio 2021) Dopo la nuova maglia, l’si appresta a presentare anchecome nuovo: indiversidi euro L‘ha presentato ieri la nuova maglia per la prossima stagione nonostante manchi ancora il main. Lacuna che sarà colmata presto:.com è pronto a raccogliere la pesante eredità di Pirelli e campeggiare sulle maglie nerazzurre. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO SUNEWS 24 Come riporta Tuttosport la trattativa con l’azienda leader delle criptovalute non è chiusa perché ci sarebbero ancora altre aziende in ...

