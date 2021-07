Inter, Suning al lavoro per rifinanziare il bond (Di mercoledì 14 luglio 2021) La famiglia Zhang è al lavoro per mettere in sicurezza la situazione finanziaria dell’Inter. Lo scrive Il Sole 24 Ore, spiegando che dopo gli oltre 250 milioni prestati dal fondo californiano Oaktree, ora il passaggio successivo prevede il rifinanziamento (per complessivi 375 milioni) del bond del club nerazzurro. Un bond emesso nel 2017 e in L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 14 luglio 2021) La famiglia Zhang è alper mettere in sicurezza la situazione finanziaria dell’. Lo scrive Il Sole 24 Ore, spiegando che dopo gli oltre 250 milioni prestati dal fondo californiano Oaktree, ora il passaggio successivo prevede il rifinanziamento (per complessivi 375 milioni) deldel club nerazzurro. Unemesso nel 2017 e in L'articolo

Advertising

capuanogio : #Suning, ora comanda Alibaba con il governo che hanno tolto a #Zhang il controllo dell'attività principale del grup… - capuanogio : #Marotta: '#Suning ha messo nell'#Inter 700 milioni di euro ma oggi la situazione è cambiata ed è impossibile pensa… - zazoomblog : Inter Suning al lavoro per rifinanziare il bond - #Inter #Suning #lavoro #rifinanziare - MikDale78 : @90ordnasselA Jack Ma non comanda più Alibaba.. grande Libero sempre sul pezzo.. l'Inter è di Oaktree.. non è diffi… - StartMagNews : RT @radioitaliacina: Steven Zhang, il presidente dell’Inter guiderà il colosso cinese Suning? -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Suning Borse, l'Europa si muove in sordina. Attesa per le indicazioni della Fed Le ultime di Inter, Suning al lavoro per rifinanziare il bond. Si punta a 400 milioni di Carlo Festa Ripresa e boom di fusioni: pieno di utili per le banche Usa di Marco Valsania ...

Inter: trattativa con Socios non ancora chiusa. Possibile colpo di scena? ... per 26 anni sulle maglie dell'Inter '. Il quotidiano torinese ricorda poi come la famiglia Zhang ' ... Mentre Suning voleva uno sponsor da 30 - 35 milioni per avvicinare i ricavi dei principali club ...

Inter, Suning al lavoro per rifinanziare il bond. Si punta a 400 milioni Il Sole 24 ORE Inter, Suning al lavoro per rifinanziare il bond Inter bond rifinanziamento, la proprietà è al lavoro per mettere in sicurezza la salute finanziaria del club nerazzurro: ecco le mosse dopo Oaktree ...

Calhanoglu, uno scampolo già contro il Lugano? Intanto Inzaghi lo studia Il 27enne nato a Mannheim ha già dimostrato in rossonero di poter coprire più ruoli 'Partendo da mezzala sinistra, Calha dovrà pulire l'uscita del pallone, pensare calcio verticale e all'occorrenza in ...

Le ultime dial lavoro per rifinanziare il bond. Si punta a 400 milioni di Carlo Festa Ripresa e boom di fusioni: pieno di utili per le banche Usa di Marco Valsania ...... per 26 anni sulle maglie dell''. Il quotidiano torinese ricorda poi come la famiglia Zhang ' ... Mentrevoleva uno sponsor da 30 - 35 milioni per avvicinare i ricavi dei principali club ...Inter bond rifinanziamento, la proprietà è al lavoro per mettere in sicurezza la salute finanziaria del club nerazzurro: ecco le mosse dopo Oaktree ...Il 27enne nato a Mannheim ha già dimostrato in rossonero di poter coprire più ruoli 'Partendo da mezzala sinistra, Calha dovrà pulire l'uscita del pallone, pensare calcio verticale e all'occorrenza in ...