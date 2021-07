Inter, Skriniar: “Non dobbiamo abbassare la guardia, siamo già pronti per la nuova stagione” (Di mercoledì 14 luglio 2021) “Tornare qui è sempre bello: siamo un gruppo bellissimo, pieno di bravi ragazzi. E’ passato un po’ di tempo: ora ci sono un nuovo mister e un nuovo staff e siamo già pronti per la nuova stagione. Dopo la mia bellissima rete io e i miei compagni di Nazionale eravamo contenti, perché speravamo di poter accedere agli ottavi di finale. Purtroppo, però, sono arrivate due sconfitte e l’eliminazione: un grande dispiacere che però ora è già ‘resettato’. Penso solo alla nuova stagione con l’Inter”. Queste le parole di Milan Skriniar, il difensore ... Leggi su sportface (Di mercoledì 14 luglio 2021) “Tornare qui è sempre bello:un gruppo bellissimo, pieno di bravi ragazzi. E’ passato un po’ di tempo: ora ci sono un nuovo mister e un nuovo staff egiàper la. Dopo la mia bellissima rete io e i miei compagni di Nazionale eravamo contenti, perché speravamo di poter accedere agli ottavi di finale. Purtroppo, però, sono arrivate due sconfitte e l’eliminazione: un grande dispiacere che però ora è già ‘resettato’. Penso solo allacon l’”. Queste le parole di Milan, il difensore ...

Advertising

marcoconterio : ?????? Offerte faraoniche in arrivo dalla Premier per i gioielli dell'#Inter. Il #Liverpool e il #ManUtd possono arri… - sportface2016 : #Inter, #Skriniar: 'Non dobbiamo abbassare la guardia, siamo già pronti per la nuova stagione' - persemprecalcio : ????? La scadenza del contratto di Milan #Skriniar con l'#Inter non è remotissima. Ecco però scenari e intenzioni di… - internewsit : Skriniar: «Vogliamo confermarci in Serie A. Non vedo l'ora di rivedere tutti» - - inter_unica1908 : ??#Skriniar: “Tornare qui è sempre bello: siamo un gruppo bellissimo. Ora ci sono un nuovo mister e un nuovo staff e… -