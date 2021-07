Inter | Bellerin ha già detto sì | la trattativa con l' Arsenal è dura | spunta il Piano B

(Di mercoledì 14 luglio 2021) Se non siamo al braccio di ferro, poco di manca.si studiano a distanza per Hector. Una mossa a testa, siamo ancora alla guerra di posizione. Ma prima o dopo arriverà la resa ...

Se non siamo al braccio di ferro, poco di manca.e Arsenal si studiano a distanza per Hector. Una mossa a testa, siamo ancora alla guerra di posizione. Ma prima o dopo arriverà la resa dei conti. Da una parte l'accordo con il ...... "Scelta difficile" Felipe Anderson alla Lazio: visite e selfie coi tifosi Napoli, a sinistra piace Mathias Olivera del Getafevuole l': chiesta cessione all'Arsenal, Joao Mario ...Bellerin, braccio di ferro fra Inter e Arsenal. Non c'è accordo. L'Inter sonda le alternative: spunta Molina dell'Udinese, oltre a Dumfries ...Vendere per poi comprare: questo il diktat di Beppe Marotta, che studia i nomi per regalare alla sua Inter un esterno a tutta fascia. In crescita le quotazioni di Alessandro Florenzi ...