Inter, attesa per il rientro di Skriniar: insieme a lui Perisic, negativo al Covid (Di mercoledì 14 luglio 2021) Primi rientri all’Inter dopo le Nazionali Dopo Hakan Calhanoglu, Simone Inzaghi si prepara ad accogliere altri giocatori rientranti dalle Nazionali. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, oggi o domani dovrebbe essere il giorno di Milan Skriniar e insieme a lui dovrebbe esserci Ivan Perisic, che aveva chiuso la sua parentesi all’Europeo dopo la positività al Covid: ora negativo. “Oggi o domani Inzaghi dovrebbe avere anche Skriniar che ieri in patria davano in partenza per l’Italia. Perisic si è negativizzato dopo il ... Leggi su intermagazine (Di mercoledì 14 luglio 2021) Primi rientri all’dopo le Nazionali Dopo Hakan Calhanoglu, Simone Inzaghi si prepara ad accogliere altri giocatori rientranti dalle Nazionali. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, oggi o domani dovrebbe essere il giorno di Milana lui dovrebbe esserci Ivan, che aveva chiuso la sua parentesi all’Europeo dopo la positività al: ora. “Oggi o domani Inzaghi dovrebbe avere ancheche ieri in patria davano in partenza per l’Italia.si è negativizzato dopo il ...

