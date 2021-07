Inizia il XVI Premio Bianca D’Aponte | ora sì che è ripartenza!

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 14 luglio 2021) Abbiamo aspettato tutti di poter ripartire. Ne abbiamo parlato, con quella carica di emozione e di aspettative tipica delle attese importanti. Magari non lo abbiamo fatto a voce alta, ma in qualche modo ci siamo ripetuti mentalmente un conto alla rovescia come quello che all’ultimo dell’anno sentiamo fare dentro le nostre televisioni, mentre con amici e parenti siamo pronti a abbracciarci e baciarci, stappare bottiglie di spumante, dare inizio ai fuochi d’artificio. Amici e parenti, per altro, sono stati parte fondante di questa attesa, di questa voglia di ripartenza, almeno per chi non li ha avuti vicino, a stretto contatto, per non dire di chi li ha persi. Quando finalmente, almeno ...