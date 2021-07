Industria, energia, trasporti: cosa prevede l’ambizioso Green Deal della Ue e perché rischia di fallire (Di mercoledì 14 luglio 2021) «L’economia dei combustibili fossili ha raggiunto i suoi limiti, servono nuovi modelli, l’Europa è il primo continente che presenta un’architettura globale per realizzare le nostre ambizioni climatiche con una tabella di marcia». Così la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen presentando il piano Fit for 55, in cui sono indicati gli strumenti per «consegnare» il Green Deal. L’obiettivo dichiarato è ridurre del 55% le emissioni di Co2 entro il 2030, e azzerarle del tutto nel 2050. Von der Leyen ci tiene a sottolineare che la rivoluzione verde è il compito di questa generazione nei confronti delle prossime. «Non si tratta ... Leggi su open.online (Di mercoledì 14 luglio 2021) «L’economia dei combustibili fossili ha raggiunto i suoi limiti, servono nuovi modelli, l’Europa è il primo continente che presenta un’architettura globale per realizzare le nostre ambizioni climatiche con una tabella di marcia». Così la presidenteCommissione europea Ursula von der Leyen presentando il piano Fit for 55, in cui sono indicati gli strumenti per «consegnare» il. L’obiettivo dichiarato è ridurre del 55% le emissioni di Co2 entro il 2030, e azzerarle del tutto nel 2050. Von der Leyen ci tiene a sottolineare che la rivoluzione verde è il compito di questa generazione nei confronti delle prossime. «Non si tratta ...

