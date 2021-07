“Indagini su Italia-Inghilterra”. Europei, la decisione della Uefa: “Fatti molto gravi” (Di mercoledì 14 luglio 2021) Quella di Wembley è stata una finale che ricorderemo a lungo. Il campionato Europe è concluso con la vittoria dell’Italia su tutte le altre squadre della Uefa, tuttavia agli inglesi non è andata giù. Poco dopo la fine della partita inFatti, un gruppo di sostenitori britannici ha lanciato un appello alla Uefa affinché la partita venisse rigiocata. Un’assurdità richiesta anche dalla Francia prima di loro e che naturalmente non ha avuto nessun effetto sulla decisione finale della competizione. L’Italia è campione d’Europa e lo sarà ancora ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 14 luglio 2021) Quella di Wembley è stata una finale che ricorderemo a lungo. Il campionato Europe è concluso con la vittoria dell’su tutte le altre squadre, tuttavia agli inglesi non è andata giù. Poco dopo la finepartita in, un gruppo di sostenitori britannici ha lanciato un appello allaaffinché la partita venisse rigiocata. Un’assurdità richiesta anche dalla Francia prima di loro e che naturalmente non ha avuto nessun effetto sullafinalecompetizione. L’è campione d’Europa e lo sarà ancora ...

