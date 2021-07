Incidente per Jovanotti durante le riprese de L’Allegria: “Sono finito dentro un roveto” (Di mercoledì 14 luglio 2021) Incidente per Jovanotti. L’episodio si è verificato durante le riprese del video de L’Allegria, il brano scritto da lui per Gianni Morandi. Lorenzo Cherubini e il cantautore di Monghidoro si trovavano nel VR46 Ranch di Valentino Rossi, il campione delle due ruote che compare anche nel video ufficiale. Jovanotti stava pedalando a porto della sua bici durante le riprese che si stavano tenendo a Castel Rigone (Perugia), sul Lago Trasimeno al confine con la Toscana quando, in discesa dai tornanti, è finito dentro un ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 14 luglio 2021)per. L’episodio si è verificatoledel video de, il brano scritto da lui per Gianni Morandi. Lorenzo Cherubini e il cantautore di Monghidoro si trovavano nel VR46 Ranch di Valentino Rossi, il campione delle due ruote che compare anche nel video ufficiale.stava pedalando a porto della sua bicileche si stavano tenendo a Castel Rigone (Perugia), sul Lago Trasimeno al confine con la Toscana quando, in discesa dai tornanti, èun ...

